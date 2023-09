© Foto: Unsplash



Ölpreise auf Rekordjagd, der Dollar und Renditen auf US-Staatsanleihen klettern auf lange nicht gesehene Höchststände: Nicht die besten Voraussetzungen für Aktienanleger. Wackeln jetzt auch die Tech-Riesen?

Unser Börsenexperte Lars Wißler schaut sich die Marktlage im wO-Interview an. Gerade in der aktuellen Marktphase sei ein solides Risikomanagement das A und O, erklärt Wißler. Bei heiß gelaufenen Tech-Werten sieht Wißler großes Abwärtspotenzial. "Die Schwergewichte wackeln massiv", so Wißler, der für Chip-Gigant Nvidia sogar ein Abwärtsrisiko von 50 Prozent sieht.

Auch bei der Amazon-Aktie sieht er ähnliche Zeichen einer Überhitzung. Warum er auch mit seinem Börsendienst Hebel der Woche weiter auf der Short-Seite investiert ist: Jetzt im Video!

Moderation: Cornelia Eidloth, Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

