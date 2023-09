DJ PTA-Adhoc: TELES Aktiengesellschaft: Verkauf des Segments Telekommunikation (TELES Carrier Solutions)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/29.09.2023/19:00) - Die TELES AG (ISIN DE000A289B07 / WKN A289B0) veräußert das Segment Telekommunikation (TELES Carrier Solutions) und forciert das Wachstumsfeld Pharma.

Die TELES AG hat am heutigen Tag das Segment Telekommunikation (TELES Carrier Solutions) an die österreichische Communi5 Technologies GmbH, Wien, verkauft. Die Communi5 wird die Produktlinie Softswitch sowie qualifiziertes Personal übernehmen.

TELES ist ein spezialisierter Arzneimittelversorger, der mit einer digitalisierten Supply Chain die optimale pharmazeutische Versorgung von Patienten gewährleistet. Europaweit werden Medikamente für Krebserkrankungen, Autoimmundefizite sowie Kombinationstherapien der personalisierten Medizin zügig und verlässlich geliefert.

Europaweit steigt der Bedarf an indikationsspezifischen Arzneimitteln und TELES profitiert von diesem Wachstum. Der europäische Arzneimittelmarkt ist ein stabiler Wachstumsmarkt und wird von TELES überwiegend mit deutschen Medikamenten mit einem hohen Exportanteil beliefert. TELES gehört in Deutschland zu den großen Unternehmen im Bereich Specialty Pharmacy.

(Ende)

Aussender: TELES Aktiengesellschaft Adresse: Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Olbrich Tel.: +49 30 399 28 00 E-Mail: legal@teles.com Website: www.teles.com

ISIN(s): DE000A289B07 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2023 13:00 ET (17:00 GMT)