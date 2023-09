Mainz (ots) -"Bohemian Rhapsody" von Queen hat es auch in diesem Jahr wieder auf den ersten Platz geschafft und ist beliebtester Song der Hörer:innen von SWR1 Rheinland-Pfalz im Jahr 2023 - gefolgt von "Sound Of Silence" (Disturbed) und "Stairway To Heaven" (Led Zeppelin).Vom 11. bis 21. September 2023 stimmten die Hörer:innen über die Playlist ab. Der Countdown der Top 1000 begann am 25. September. Am Freitagabend, 29. September wurde das Geheimnis um den Siegertitel gelüftet. Während des Countdowns stand eine Woche lang das Gläserne SWR1 Rheinland-Pfalz Hitparaden-Studio auf dem Luisenplatz in Neuwied. Die Hörerinnen und Hörer konnten den Radiomacher:innen vor Ort bei der Arbeit zuschauen.Erfolgreichster Neueinsteiger: "Komet"Erfolgreichster Neueinsteiger der SWR1 RLP Hitparade ist in diesem Jahr "Komet" von Udo Lindenberg und Apache207 auf Platz 7. Damit ist der erfolgreichste Song des bisherigen Jahres auch der erfolgreichste Neueinsteiger in der Hitparade seit vielen Jahren."Angry" - kein Grund zum ÄrgernDie Rolling Stones schaffen es mit ihrer erst kürzlich veröffentlichten Single "Angry" auf Anhieb unter die TOP 100 auf Platz 97. Eine weitere prominente Neueinsteigerin ist die ehemalige ABBA-Sängerin Agneta mit der aktuellen Single "Where Do We Go From Here", sie schafft es auf Platz 691.Queen gewinnen gleich zweimalAn der Spitze selbst ändert sich nichts: "Bohemian Rhapsody" bleibt mit großem Abstand auf Platz 1, es folgen Disturbed mit "Sound Of Silence" und Led Zeppelin mit "Stairway To Heaven". Das Palzlied hält sich auf Platz 9 und bleibt damit in den Top Ten. Queen ist nicht nur auf Platz 1, sondern auch die Band mit den meisten Songs in den TOP 1000, mit insgesamt 25 Titeln. Dahinter folgen ABBA mit 24 Titeln und die Rolling Stones mit 19 TOP 1000 Platzierungen.Nicht aller Anfang ist schwer, der Anfang der Hitparade ist schönDen Anfang des Countdowns machte mit Platz 1000 am Montagmorgen um sieben Uhr der kanadische Sänger Neil Young mit seinem Song "My My, Hey Hey" aus dem Jahr 1979.Campino schaltet sich zuEin besonderes Highlight der Hitparade war, dass sich Campino, der Sänger der Toten Hosen, live aus Spanien dazugeschaltete, um den Titel "Wort zum Sonntag" anzusagen. Die Toten Hosen sind mit insgesamt 10 Songs in den TOP 1000 vertreten und gehören damit zu den erfolgreichsten deutschen Interpreten.Die Top-Ten-Hits in Rheinland-Pfalz im Jahr 20231 Queen Bohemian Rhapsody2 Disturbed The Sound Of Silence3 Led Zeppelin Stairway To Heaven4 John Miles Music5 Journey Don't Stop Believin6 Deep Purple Child In Time7 Udo Lindenberg & Apache 207 Komet8 City Am Fenster9 Die anonyme Giddarischde Palzlied10 Metallica Nothing Else MattersUnter SWR1.de (https://vote.swr.de/ergebnis_q844448.html) steht am 29. September ab 19 Uhr die Liste der Top 1.000 zur Ansicht bereit.Mehr über die SWR1 Hitparade 2023 unter SWR1.de (https://www.swr.de/swr1/rp/hitparade/swr1-rp-hitparade-uebersichtsseite-100.html).und auf http://swr.li/swr1-rp-hitparade-finaleInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterNewsletter: "SWR vernetzt", http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fx.swr.de%2Fs%2Fvernetztnewsletter&data=04%7C01%7Chelene.janzen%40swr.de%7Cbfd23f403eb74329e50508d92a84d15a%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637587572208558300%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vNnDlfd31oL2Ar2zn0b4XZmvFByHpBLlddiKUpHsHmY%3D&reserved=0)Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5615474