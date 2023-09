Der heutige Streaming-Dienst Netflix startete Ende der 90er ursprünglich als DVD-Verleih. An diesem Freitag nun stellt der Konzern sein einstiges Kerngeschäft ein - und macht seinen Kund:innen ein Geschenk. Seit 1998 hatten die Gründer Reed Hastings und Marc Randolph ihre Idee umgesetzt, DVDs per Post zu verleihen. Bis in das Jahr 2023 hat Netflix rund fünf Milliarden DVDs erfolgreich zugestellt. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist selbstredend ...

