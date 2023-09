München (ots) -Superstart, super miserables Ende: Bielefeld kassiert beim 2:6 gegen Saarbücken eine herbe Pleite, obwohl "Mister Arminia" Fabian Klos den Absteiger mit seinem 1. Saisontor in Führung bringt. Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger erklärte noch zur Pause, er sei unzufrieden mit dem durchwachsenen Saisonstart. Mit dem Auftritt in der 2. Halbzeit wird aber sicher auch Luginger zufrieden sein, denn die Saarländer treffen nach Belieben. "Herausragend, dass wirklich 6 unterschiedliche Spieler die Tore machen. Es zeigt die Qualität in der Breite", findet Trainer Rüdiger Ziehl, jetzt mit 13 Punkten aus 8 Spielen. "Ich hoffe, dass wir in einem Spiel jetzt alle Fehler gemacht haben und wir die Saison davon verschont bleiben. Wir fallen jetzt nicht zusammen, müssen eine Reaktion zeigen", mosert Arminia Coach Mitch Kniat und empfiehlt: "Nach einem 2:6 lieber den Mund halten und Taten folgen lassen!" Nach dem 2:6 sind die Fans sauer, es gibt Pfiffe, Torschütze Klos muss jetzt auch schlichten. Acht Punkte sind tatsächlich eine maue Ausbeute für Bielefeld, das insbesondere in der 2. Halbzeit ideenlos auftritt.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Spiels Arminia Bielefeld - 1.FC Saarbrücken - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Samstag geht es so weiter in der 3. Liga: mit der Konferenz u.a. mit der Partie TSV 1860 München - SC Verl - live ab 13.30 Uhr. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3.Liga live.Arminia Bielefeld - 1.FC Saarbrücken 2:6Was für ein Auftakt in den 8. Spieltag. Nach dem Sieg in Unterhaching wollte Arminia Bielefeld eine Serie starten, wurde von Aufstiegskandidat Saarbrücken aber hart gestoppt. In einer intensiven Partie sind es vor allem die individuellen Fehler, die Bielefeld unter die Räder kommen lässt.Trainer Mitch Kniat über die Fehler seiner Mannschaft: "Ich hoffe, dass wir in einem Spiel jetzt alle Fehler gemacht haben und wir die Saison davon verschont bleiben. Wir fallen jetzt nicht zusammen, müssen eine Reaktion zeigen. Nach einem 6:2 lieber Mund halten und Taten folgen lassen!"Link zum Interview Bielefeld-Trainer Mitch Kniat: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eUpSKzRsMmJSNjcwRm9GbWR4akwwT0NqV3NLazUvVzB2R0ZDTDFqK2txTT0=Link zum Clip des Gänsehautmoments vor Anpfiff, da war die Stimmung noch super:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZEhienRZOTBubWxPZHRsVHB4K1RHM0Q2dkhWWkNZdDlsczgwK1RGZGZnYz0=Auch nach Abpfiff ist es wieder Fabian Klos der bei den Fans den Dialog sucht. Die Szene im Video:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eWNzN3NsaUpoQ3pRSHpDNVU2eGN3UHFKRktNa3NTSGZ5bmF1QVAwd2p5Zz0=Saarbrücken ist mit dem Auftritt zufrieden. Trainer Rüdiger Ziehl freut vor allem eine Tatsache: "Herausragend, dass wirklich sechs unterschiedliche Spieler die Tore machen. Es zeigt die Qualität in der Breite."Der Link zum Interview mit Rüdiger Ziehl:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R1ZxNDRieFBlSjMrT0ZHcTVqbWtUY1RlVlFDYXZHNnUwU1FvT3lUY3Q3Yz0=Der Link zum Clip mit Jürgen Luginger, Sportdirektor 1. FC Saarbrücken, der mit dem Saisonstart nicht zufrieden ist: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WW13NEZRKy9Ma2x0RDFLVTFmbG5hekxpTi9PcG02Z0dUY095MmtoMW1Faz0=Die 3. Liga live bei MagentaSport - 8. Spieltag:Samstag, 30. SeptemberAb 13.30 Uhr Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: SV Waldhof Mannheim - SC Freiburg II, SV Sandhausen - FC Viktoria Köln, FC Ingolstadt 04 - SSV Ulm, TSV 1860 München - SC Verl, MSV Duisburg - Preußen MünsterAb 16.15: VfB Lübeck - Hallescher FCSonntag, 1. OktoberAb 13.15: Rot-Weiss Essen - Dynamo DresdenAb 16.15: Borussia Dortmund II - SpVgg UnterhachingAb 19.15 Uhr: Erzgebirge Aue - SSV Jahn RegensburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5615500