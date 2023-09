Auch wenn die Stimmung an den Märkten zuletzt wieder etwas besser ausfiel und der DAX endlich mal wieder im grünen Bereich landete, so konnte am Donnerstag von einer echten Erholung noch kaum die Rede sein. Den vorherigen Verlusten hatten die meisten Titel nur überschaubare Gegenbewegungen entgegenzusetzen und in genügend Fällen gab es auch weitere Abschläge zu sehen.Zu den Gewinnern des Tages zählte die Aktie der Deutschen Bank (DE0005140008), wenn auch nur mit einem Kursplus von 0,4 Prozent. Das reichte immerhin aus, um den Kurs bis auf 10,38 ...

