Gemeinsam haben The Estée Lauder Companies' Breast Cancer Campaign und die Estée Lauder Companies Charitable Foundation mehr als $118 Millionen für lebensrettende Forschung, Bildung und Zugang zu medizinischen Diensten gespendet.

Seit mehr als 30 Jahren engagiert sich The Estée Lauder Companies' Breast Cancer Campaign (The Campaign) im Kampf für eine Welt ohne Brustkrebs. Diesen Oktober ernennt The Estée Lauder Companies (ELC) zum Monat des Bewusstseins über Brustkrebs, indem The Campaign zur Unterstützung der globalen Gemeinschaft gegen Brustkrebs gestartet wird.

The Campaign ist das bedeutendste Corporate Social Responsibility-Programm von ELC. Es soll zu zweckgebundenem Handeln motivieren und ist ein Eckpfeiler der sozialen Investments des Unternehmens in die Förderung von Frauen, deren Gesundheit und Bildung. Durch The Campaign fördert ELC bereits seit langem Frauen in der Wissenschaft, der Forschung und der Medizin. So wurden mehrere Stipendien und Programme auf der ganzen Welt finanziert und die Chancen von Frauen in STEM verbessert.

The Campaign wurde 1992 von Evelyn H. Lauder mit der Erfindung des sogenannten Pink Ribbon gegründet. Zu jener Zeit sprach man nicht offen über Brustkrebs. Deshalb wollten Evelyn und ELC über die Krankheit aufklären und Vorurteile über die Gesundheit von Frauen beseitigen. Dies setzte global eine Bewegung in Gang, deren Mission darin besteht, für alle eine Welt ohne Brustkrebs zu schaffen.

Gemeinsam haben The Estée Lauder Companies' Breast Cancer Campaign und The Estée Lauder Companies Charitable Foundation (ELCCF) mehr als $118 Millionen für lebensrettende Forschung, Bildung und medizinische Dienste gespendet. Davon wurden mehr als $93 Millionen für medizinische Forschung durch die Breast Cancer Research Foundation (BCRF) ausgegeben. BCRF, die ebenfalls 1993 von Evelyn Lauder gegründet wurde, ist der führende Non-Profit-Partner des Unternehmens. Ziel ist es, die Forschung weltweit voranzutreiben, um Brustkrebs zu beseitigen.

Zu Ehren des 30 Geburtstag von The Campaign im Jahr 2022 hat ELCCF sich verpflichtet, $15 Millionen über einen Zeitraum von fünf Jahren an BCRF zu spenden. Damit soll bahnbrechende Forschung finanziert werden, die Ungleichheiten beim Kampf gegen Brustkrebs verringern und die Ergebnisse verbessern soll. Diese umfassende Studie über das soziale Umfeld und dessen Auswirkung auf die Gesundheit, Begleiterkrankungen und die Biologie des Brustkrebs bei farbigen Frauen könnte Ungleichheiten bei der Behandlung von Brustkrebs weltweit verringern. Ein divers zusammengesetzter Lenkungsausschuss sowie Unterausschüsse, die sich aus BCRF-Experten von anerkannten akademischen und medizinischen Institutionen aus dem gesamten Land zusammensetzen, haben die ersten Ziele definiert. Sie beziehen sich auf die Ursachen für ungleiche Ergebnisse bei der Behandlung von Brustkrebs. Dazu werden die Daten von tausenden von Patientinnen analysiert. Es ist der erste Schritt dieser mehrjährigen Initiative.

In diesem Jahr wird The Campaign:

Mehr als 60 Unternehmen weltweit unterstützen, die die Bedürfnisse von örtlichen Kommunen genau kennen

Das 20. Jubiläum von The Breast Cancer Campaign in China feiern, einschließlich der Illumination von No.1 Wai Tan Yuan, Shanghai

Gegen Ungleichheiten vorgehen, die überall im Bereich Brustkrebs auftreten

Medizinische Forschung und Stiftungen weltweit fördern

Medizinische Ausstattung und Dienste finanzieren, insbesondere Mammographien/Screenings für benachteiligte Gruppen, die nur begrenzt Zugang zu Gesundheitsdiensten haben

Programme für Unterstützung, Therapie und Beratung fördern

Events mit Experten für Aufklärung über Brustgesundheit organisieren das soll überall Stakeholder ermutigen, für Brustgesundheit einzutreten

Einen Instagram Call-to-Action (@esteelaudercompanies) am 1. Oktober starten, um Zielgruppen anzusprechen und Geld für BCRF über TimeToEndBreastCancer einzusammeln

Beachten Sie die Marken von ELC': AERIN Beauty, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Bumble and bumble, Clinique, Darphin, Dr.Jart+, Editions de Parfums Frédéric Malle, Estée Lauder, Jo Malone London, KILIAN PARIS, La Mer, Lab Series, Origins, Smashbox, TOM FORD BEAUTY und Too Faced bei jedem Kauf spenden Sie an BCRF und/oder lokale Krebsorganisationen in der ganzen Welt (je nach Markt unterschiedliche Marken)

Gebäude, Monumente und Kultstätten in der Welt in Pink erstrahlen lassen, um das entsprechende Bewusstsein zu schaffen, darunter das Empire State Building, New York City; der Eiffelturm, Paris; Burj Al Arab, Vereinigte Arabische Emirate

"ELC engagiert sich sozial und The Breast Cancer Campaign ist das Flaggschiff. Ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir gemacht haben, seit meine Mutter Evelyn Lauder, The Campaign vor mehr als 30 Jahren gestartet hat," sagte William P. Lauder, Executive Chairman, The Estée Lauder Companies Inc. "Unsere leidenschaftlichen Mitarbeiter, Kunden und Partner arbeiten gemeinsam daran, denjenigen, die an dieser Krankheit leiden, mehr Möglichkeiten zu bieten. Wir werden gemeinsam weitere Fortschritte erzielen, bis der Traum meiner Mutter, eine Welt ohne Brustkrebs zu schaffen, verwirklicht ist."

Brustkrebs ist ein wirklich dringendes Problem, denn es handelt sich weltweit um die am häufigsten diagnostizierte Krebsart. Solange wie Brustkrebs lebensbedrohlich bleibt, wird ELC sich weiterhin engagieren.

Mehr Informationen finden Sie hier: ELCompanies.com/BreastCancerCampaign und @esteelaudercompanies auf Instagram.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist weltweit einer der führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von anspruchsvollen Hautpflegeprodukten, Makeup, Düften und Haarpflegemitteln Das Unternehmen vertreibt global Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte werden in ungefähr 150 Ländern und Regionen unter folgenden Markennamen angeboten, wie zum Beispiel: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ und die DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD.

ELC-C

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230929604355/de/

Contacts:

Erin Cohen

The Estée Lauder Companies

ercohen@estee.com