DJ Fraport-Chef sieht deutsche Flughäfen im Hintertreffen

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche Airports drohen nach Ansicht von Fraport-Chef Stefan Schulte wegen schärferer Klimavorschriften und höherer Standortkosten dauerhaft hinter der internationalen Konkurrenz zurückzubleiben. "Aufgrund der hohen Standortkosten machen Billigfluglinien einen Bogen um Deutschland", sagte der Manager der Welt am Sonntag laut Vorabbericht. "Was uns vor allem Sorge macht, ist die europäische Klimagesetzgebung", ergänzte Schulte. Vorgaben wie die verpflichtende Beimischung von nachhaltigen Kraftstoffen führten zu einer Wettbewerbsverzerrung, weil sie nicht an konkurrierenden Flughäfen wie Istanbul oder Dubai gälten.

September 29, 2023 19:00 ET (23:00 GMT)

