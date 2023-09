Osnabrück (ots) -Migrationsbeauftragte der Bundesregierung: Friedrich Merz legt Axt an gesellschaftlichen ZusammenhaltSPD-Politikerin Reem Alabali-Radovan zur Migrationsdebatte: "Es werden Ressentiments geschürt"Osnabrück. Die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, hat CDU-Chef Friedrich Merz für dessen Zahnarzt-Aussage scharf kritisiert. "Es werden Ressentiments geschürt und Falschbehauptungen aufgestellt, wie zuletzt durch Herrn Merz", sagte die SPD-Politikerin in Bezug auf die Migrationsdebatte im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung." "Das legt die Axt an den gesellschaftlichen Zusammenhalt." Hintergrund ist die Behauptung von Merz, Asylbewerber nähmen Deutschen Arzttermine weg.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5615521