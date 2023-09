Erholungsrally zum Quartalsschluss! DAX, Nasdaq, WTI & Aktien (NVIDIA, Lucid, Netflix,...) im Fokus.

Anzeige / Werbung

Ab dem FED-Event vor einer Woche Mittwoch tendierten die Aktienmärkte fast nur abwärts. Doch der DAX stoppte gestern als erster Aktienindex die Minusstrecke von 5 Handelstagen und notierte zum Handelsende im Gewinn. Diese Bewegung vollzog er heute weiter und kann die 15.500er-Region erreichen. Dies waren die Tiefpunkte aus dem Juli und August und gilt als Entscheidungszone. Gelingt ein Rücklauf darüber, ist der gesamte Abverkauf dieser Woche bis 15.135 Punkte eine Bärenfalle gewesen. Ähnlich dynamisch zeigte sich das Bild im Nasdaq.

Das US-Technologiebarometer verlor ab dem Hochpunkt rund 7 Prozent und startete am Donnerstag zu einer Gegenbewegung von rund 200 Punkten. Damit ist das Tief aus August recht genau verteidigt worden und eine Fortsetzung in den Oktober hinein wahrscheinlich. Mit dem Wechsel des Quartals ist die historisch schwache Börsenphase beendet und zum Oktoberstart könnten neue Käufer in den Markt drängen. Ist vor dem Oktoberstart daher schon der letzte Septembertag ein positiver Vorbote?

Danach schaut es in der Vorbörse aus, die wir parallel zu neuen Inflationsdaten aus den USA genauer beleuchten. Hierbei werden die Indizes S&P500, der Nasdaq, der Dow Jones und auch der Goldpreis sowie WTI als Vertreter der Rohstoffe gezeigt und bewerten. Wir nutzen für die technische Beurteilung den Nanotrader und entsprechende Futures-Kurse.

Aus dem Aktienbereich gab es weitere Quartalszahlen zu vermelden. Nike am Vorabend und Micron Technology vom Mittwoch zeigen auf, dass vor allem das Thema Umsätze bei US-Unternehmen ein heikles Thema sind.

Dennoch gab es in der Chipbranche starke Erholungstendenzen auf die schwachen Kurse der Vorwochen. Wir gehen daher zunächst auf die Chipwerte AMD, Nvidia, Marvell Technology und ON Semiconductors näher ein. Sie ähneln sich im Chartbild und orientieren sich zudem an den gleitenden Durchschnittslinien, die im Chartbild fest verankert sind. Sogar eine Lucid Motors löste sich in den letzten Handelstagen von ihren Tiefs.

Dies könnte jedoch eine technische Gegenbewegung sein. Ebenfalls als "Sonderfall" sollte man die Bewegung von Sirius XM einordnen. Denn das Radio-Netzwerk könnte übernommen werden, Gerüchte über einen "Merger" gab es bereits im Sommer, doch nun flammten sie wieder auf und sorgten gestern für einen Kursanstieg von rund 20 Prozent. Damit ist das Unternehmen auf Platz 1 der Rankingliste des Nasdaq100.

Gute News gab es aus Hollywood in Richtung Einigung beim Streik der Schauspieler und Drehbuchautoren. Es betraf seit Juli 160.000 Akteure und legte sich wie ein "Fluch" auf die Aktie von Netflix, die nun mit diesen News und technisch interessant wieder nach oben abdreht.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen, Devisen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

