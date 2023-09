Das dritte Quartal des Börsenjahres 2023 war kein gutes am deutschen Aktienmarkt. Der DAX verlor in diesem Zeitraum 4,7 Prozent und büßte damit einen Teil der Gewinne des ersten Halbjahres ein. DER AKTIONÄR präsentiert die größten Gewinner und Verlierer aus dem deutschen Leitindex in diesem Zeitraum.

