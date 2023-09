HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4819/ Therese Frank ist Rechtsanwältin, Speakerin und seit 2022 auch Besitzerin eines Yogastudios in Wien: namasthese in Wien 22, Nähe U2. Meine These zum Namen namasthese hat sich als korrekt herausgestellt und wir sprechen launig über das Angebot von Therese und ihrem Trainerteam für Yoga-Interessierte aller Skills, die Location ist zudem perfekt für Instagram-Selfies. Und wir reden auch darüber, was es mit dem Claim Bad Ass Yoga Bitch auf sich hat und warum man das als Feministin schon sagen darf. Im Übrigen hat Therese tolle Geräusche drauf und ist hiermit für eine Jingle-Effekt-Session eingeladen. https://www.namasthese.yogahttps://www.instagram.com/namasthese.yoga/ About: Die Marke, ...

