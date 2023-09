Nach zuletzt drei Verlusttagen infolge hat die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) am Freitag wieder kräftig anziehen können und setzte sich mit mehr als +4% unter die Top 3 DAX-Gewinner. Doch was treibt die Erholung bei dem Papier jetzt? Und wie kann es für den Titel weitergehen? Vonovia vorgestellt Vonovia mit Sitz in Bochum verwaltet und vermietet Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden. Durch die Übernahmen des Konkurrenten Deutsche Wohnen ...

