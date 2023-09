Ziel des kombinierten Unternehmens ist es, präzise, individualisierte Medizin für eine lange Lebensdauer voranzutreiben, die durch KI- und Biotechnologieplattformen für Frühdiagnose, gezieltere Behandlungen und Arzneimittelentwicklung sowie durch eine gegenseitige Verstärkung der Plattformen unterstützt wird

-KI-Technologieprodukte werden voraussichtlich im Jahr 2024 auf den Markt kommen

Phase-1/2-Studien am Menschen zu Bauchspeicheldrüsenkrebs und anderen soliden, mit geringer Lebenserwartung verbundenen Tumoren sollen voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beginnen

GEDi Cube Intl Ltd. (GEDi Cube), ein KI-Medizintechnikunternehmen, und Renovaro Biosciences Inc. (NASDAQ:RENB) (Renovaro), ein fortschrittliches, präklinisches Biotechnologieunternehmen in den Bereichen Zell-, Gen- und Immuntherapie, haben eine endgültige Fusionsvereinbarung unterzeichnet, gemäß der GEDi Cube im Rahmen einer Aktientausch-Akquisition (die "Transaktion") eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Renovaro werden wird.

Wenn die Transaktion abgeschlossen ist, wird sie zu einem kombinierten Unternehmen führen, das erweiterte Frühdiagnose und Früherkennung von wiederkehrendem Krebs sowie potenzielle Therapien für mehrere kritische Krankheiten wie Bauchspeicheldrüsenkrebs und andere solide, mit geringer Lebenserwartung verbundene Tumore anbieten wird. Das kombinierte Unternehmen wird einen einzigartigen Vorteil haben: Die präklinischen und klinischen Studiendaten von Renovaro Biosciences könnten dazu genutzt werden, die KI-Fähigkeiten von GEDi Cube zu beschleunigen, was wiederum dazu beitragen könnte, Renovaros Entwicklung potenzieller neuer Therapien zu beschleunigen. Mithilfe von KI sollen die Bereiche Diagnose und Behandlung vorangebracht werden, um so die Zukunft der Medizin neu zu bestimmen.

"Wir glauben, dass die KI-Technologie von GEDi Cube die Entwicklung von Behandlungen, die wir derzeit verfolgen, verbessern und beschleunigen und die Entdeckung neuer Therapieansätze für Krebs und andere Krankheiten vorantreiben wird", sagte Dr. Mark Dybul, CEO von Renovaro Biosciences. "Das kombinierte Unternehmen wird über unabhängig agierende Abteilungen verfügen, die es ermöglichen, dass jede neue Technologie so schnell wie möglich auf den Markt kommt, während die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen darauf abzielt, neue Fortschritte sowohl in der KI als auch in der Medizin voranzutreiben."

"Ich glaube, dass dies eine einzigartige Gelegenheit ist, die speziellen Fähigkeiten unserer beiden Unternehmen zu nutzen und es uns ermöglicht, unsere Produktentwicklungs-Roadmap und unser Potenzial zur Verbesserung der Diagnose und Behandlung vieler Krebsarten zu beschleunigen", sagte Craig Rhodes, CEO von GEDi Cube. "Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2024 mit der Vermarktung kommerzieller Diagnoseprodukte beginnen können, die unserer Ansicht nach mit den derzeit auf dem Markt befindlichen Produkten vergleichbar oder diesen sogar überlegen sein werden. Wir freuen uns auf dieses aufregende neue Unternehmen und werden unsere Organisation in Renovaro.AI umbenennen."

GEDi Cube hat seine innovativen Technologien im letzten Jahrzehnt weiterentwickelt und bereits die Frühdiagnose von Lungenkrebs beim Menschen an einem führenden Universitätskrankenhaus validiert. Das Unternehmen hat außerdem eine Technologie zur Bekämpfung von zwölf weiteren Krebsarten validiert, darunter Bauchspeicheldrüsen- und Brustkrebs.

Renovaro Biosciences hat fortschrittliche Zell-, Gen- und Immuntherapietechniken entwickelt, die darauf abzielen, die natürlichen Fähigkeiten des Körpers zur Tumorbekämpfung wiederzubeleben. Das Unternehmen geht davon aus, dass es in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 mit klinischen Phase-1/2-Studien am Menschen beginnen kann, um seinen führenden Kandidaten gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs und andere solide, mit geringer Lebenserwartung verbundene Tumore zu untersuchen.

Über die Transaktion

Die Transaktion ist als Aktientausch-Akquisition strukturiert, bei der alle ausstehenden Aktienanteile von GEDi Cube gegen Stammaktien von Renovaro getauscht werden. Nach Abschluss der Transaktion werden die Anteilseigner von GEDi Cube voraussichtlich etwa 50 des kombinierten Unternehmens besitzen, vorbehaltlich bestimmter in der endgültigen Vereinbarung vorgesehener Anpassungen. Die Vereinbarung wurde mit einer qualifizierten Mehrheit von 78 Prozent der GEDi Cube-Aktionäre entschieden; es wird erwartet, dass die restlichen 22 Prozent vor dem Abschluss in die Vereinbarung aufgenommen werden.

Die Vorstände beider Unternehmen haben der endgültigen Vereinbarung einstimmig zugestimmt. Die Transaktion wird voraussichtlich Ende des vierten Quartals 2023 oder Anfang 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der Zustimmung der Aktionäre von Renovaro zur Ausgabe der Renovaro-Stammaktien im Rahmen der Transaktion und einer Änderung seiner Gründungsurkunde, um die Anzahl der genehmigten Stammaktien von Renovaro zu erhöhen.

Wichtige Zusatzinformationen und wo sie zu finden sind

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion beabsichtigt Renovaro, eine Vollmachtserklärung (das "Proxy Statement") einzureichen und wird weitere Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABER VON RENOVARO WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS PROXY STATEMENT IN DER GELEGENTLICH GEÄNDERTEN ODER ERGÄNZTEN FASSUNG SOWIE ANDERE RELEVANTE DOKUMENTE, DIE VON RENOVARO BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG UND GRÜNDLICH ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER RENOVARO, GEDI CUBE UND DIE BEABSICHTIGTE TRANSAKTION ENTHALTEN WERDEN SOWIE ÜBER DIE DAMIT VERBUNDENEN RISIKEN UND WEITERE ANGELEGENHEITEN IN DIESEM ZUSAMMENHANG.

Sobald es vollständig ist, wird den Aktionären von Renovaro ein endgültiges Proxy Statement zugesandt. Anleger können über die von der SEC betriebene Website unter www.sec.gov kostenlose Kopien des Proxy Statements in der jeweils gültigen Fassung sowie anderer relevanter Dokumente erhalten, die Renovaro bei der SEC eingereicht hat (sobald diese verfügbar sind). Kopien der von Renovaro bei der SEC eingereichten Dokumente, einschließlich des Proxy Statements (sobald dieses verfügbar ist), werden kostenlos auf der Website von Renovaro unter www.renovarobio.com auf der Registerkarte "Financials" verfügbar sein.

Teilnehmer der Ausschreibung

Renovaro und seine Direktoren und leitenden Angestellten können als Beteiligte an der Werbung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von Renovaro im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Renovaro sind im endgültigen Proxy Statement von Renovaro für die Jahreshauptversammlung 2023, das am 16. Mai 2023 bei der SEC eingereicht wurde, sowie im aktuellen Proxy Statement (sobald es verfügbar ist) enthalten. Weitere Informationen zu den Interessen dieser Personen sowie Informationen zu anderen Personen, die als Teilnehmer an der geplanten Transaktion gelten könnten, werden in der Vollmachtserklärung und anderen relevanten Materialien dargelegt, die bei der SEC einzureichen sind, sobald sie verfügbar sind. Aktionäre von Renovaro, potenzielle Investoren und andere Leser sollten das Proxy Statement sorgfältig lesen, sobald es verfügbar ist, bevor sie Abstimmungs- oder Anlageentscheidungen treffen.

Weder Angebot noch Aufforderung

Diese Mitteilung ist weder als Angebot zum Kauf oder Verkauf noch als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch als Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Genehmigung in Bezug auf die geplante Transaktion oder anderweitig gedacht und stellt auch kein Angebot dar. Es dürfen keine Wertpapiere angeboten werden, außer mittels eines Prospekts, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung entspricht, oder anderweitig im Einklang mit geltendem Recht.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Renovaro oder GEDi Cube erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wörter wie "schätzen", "projizieren", "vorhersagen", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "potenziell", "erschaffen", "beabsichtigen", "könnten", "würden", "können, "Plan", "Wille", "Anleitung", "Aussehen", "Ziel", "Zukunft", "Aufbau", "Fokus", "Fortfahren", "Anstreben", "Zulassen" oder die Verneinung solcher Begriffe oder andere Variationen davon sowie Wörter und Begriffe mit ähnlichem Inhalt, die im Zusammenhang mit Diskussionen über zukünftige Pläne, Maßnahmen oder Ereignisse verwendet werden, sind Kennzeichen zukunftsgerichteter Aussagen. Das Fehlen dieser Worte bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die geplante Transaktion, den erwarteten Abschluss der geplanten Transaktion und deren Zeitpunkt sowie angepasste Beschreibungen des nach der Transaktion entstandenen Unternehmens und seiner Abläufe, Strategien und Pläne, seiner Integration, seines Verschuldungsgrades und seiner Verschuldungsquote, Investitionsausgaben, Cashflows und deren voraussichtlicher Verwendung, Synergien, Chancen und erwarteten zukünftigen Leistungen. Für die geplante Transaktion angepasste Informationen sollten nicht als Prognose zukünftiger Ergebnisse betrachtet werden. Es gibt eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dazu gehört das Risiko, dass Kosteneinsparungen, Synergien und Wachstum aus der geplanten Transaktion möglicherweise nicht vollständig realisiert werden oder dass die Realisierung länger dauert als erwartet; die Möglichkeit, dass die Aktionäre von Renovaro der Ausgabe neuer Stammaktien von Renovaro im Rahmen der geplanten Transaktion nicht zustimmen oder dass die Aktionäre von Renovaro der geplanten Transaktion möglicherweise nicht zustimmen; das Risiko, dass eine Bedingung für den Abschluss der geplanten Transaktion nicht erfüllt ist, dass eine der Parteien die Transaktionsvereinbarung kündigen könnte oder dass sich der Abschluss der geplanten Transaktion verzögern oder überhaupt nicht stattfinden könnte; mögliche ungünstige Reaktionen oder Änderungen der Geschäfts- oder Mitarbeiterbeziehungen, einschließlich solcher, die sich aus der Ankündigung oder dem Abschluss der geplanten Transaktion ergeben; das Eintreten eines anderen Ereignisses, einer Änderung oder anderer Umstände, die zur Beendigung des mit der geplanten Transaktion zusammenhängenden Aktienkaufvertrags führen könnten; das Risiko, dass Änderungen in der Kapitalstruktur und Unternehmensführung von Renovaro negative Auswirkungen auf den Marktwert seiner Wertpapiere und seine Fähigkeit, Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten, haben könnten; die Fähigkeit von Renovaro, seine Notierung an der Nasdaq beizubehalten; die Fähigkeit von GEDi Cube, Kunden zu binden und das notwendige Personal zu halten und einzustellen und die Beziehungen zu seinen Lieferanten und Kunden aufrechtzuerhalten, sowie bezüglich der Betriebsergebnisse und des Geschäfts von GEDi Cube im Allgemeinen; das Risiko, dass die geplante Transaktion das Management vom laufenden Geschäftsbetrieb ablenken oder dazu führen könnte, dass für Renovaro oder auch GEDi Cube erhebliche unvorhergesehene Kosten anfallen; das Risiko, dass GEDi Cube möglicherweise nicht in der Lage ist, die Kosten zu senken; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und etwaiger damit verbundener wirtschaftlicher Abschwünge; das Risiko von Änderungen der Vorschriften, die sich auf die Gesundheitsbranche auswirken; und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen. All diese Faktoren sind schwer vorherzusagen und liegen außerhalb der Kontrolle von Renovaro oder GEDi Cube, einschließlich derjenigen, die in den Jahresberichten von Renovaro auf Formular 10-K, den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und den aktuellen Berichten auf Formular 8-K aufgeführt sind, die auf der Website von Renovaro unter www.renovarobio.com verfügbar sind und von der Website der Securities and Exchange Commission (die "SEC") unter www.sec.gov bezogen werden können. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die Renovaro und GEDi Cube für begründet halten, die sich jedoch möglicherweise nicht als zutreffend erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur für den Zeitpunkt, an dem sie abgegeben wird, und weder Renovaro noch GEDi Cube sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer in Fällen, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den aktuellen Stand gelten.

Über die Unternehmen

GEDi Cube, Intl LTD leistet Pionierarbeit mit einem multimodalen Ansatz zur Früherkennung von Krebs und seinem Wiederauftreten, der Blutbiopsien, Bildgebung und Multi-Omics-Analyse umfasst. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit NVIDIA, dem führenden Anbieter von Halbleitern für KI. Weitere Informationen zu GEDi Cube Intl LTD finden Sie unter www.gedicube.com.

Renovaro Biosciences, Inc. hat fortschrittliche Zell-, Gen- und Immuntherapie-Plattformen entwickelt, die darauf abzielen, die natürlichen Fähigkeiten des Körpers zur Tumorbekämpfung gegen Krebs und Infektionskrankheiten zu erneuern. Weitere Informationen zu Renovaro Biosciences Inc. finden Sie unter www.renovarobio.com.

