Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) fällt und fällt und fällt in diesem Jahr. Jetzt melden Analysten erneut ihre Bedenken rund um die Aktie an, was den Titel zusätzlich belastet. Doch wie geht es jetzt weiter? Und was kann Anlegern Hoffnung machen? Zalando vorgestellt Zalando ist der größte Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle-Produkte in Europa. Der E-Commerce-Konzern beliefert mehr als 50 Millionen Kunden in 25 europäischen Ländern. Zalando ...

Den vollständigen Artikel lesen ...