Wochenrückblick - Schott Pharma mit erfolgreichem IPO und Inflationsrückgang

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Dafür haben wir die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Es liegt eine ereignisreiche Woche hinter uns. Neben dem größten deutschen Börsengang in diesem Jahr von Schott Pharma wurden auch diverse Konjunkturzahlen wie die Inflationsdaten und der ifo Geschäftsklimaindex veröffentlicht.



Ifo: Geschäftsklima weiterhin auf absteigendem Ast



Das ifo Institut befragt zur Erhebung der Werte monatlich knapp 9000 Führungskräfte aus Deutschland, welche ihre Einschätzung zur derzeitigen konjunkturellen Lage abgeben können. Das Geschäftsklima geht zum fünften Mal in Folge zurück, der Index fällt mit 85,7 Punkten auf den tiefsten Stand in diesem Jahr. Die Geschäftserwartungen hingegen verbessern sich minimal.









Am Mittwoch musste die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ihr Förderprogramm für eine Ladeinfrastruktur nach schon einem Tag stoppen. Der Ansturm war so groß, dass 300 Millionen von den 500 Millionen nach schon einem Tag verbraucht waren. Die restlichen 200 Millionen sollen im kommenden Jahr verteilt werden.



Daneben wurde am selben Tag von unserer Seite aus ein Webinar zum Thema Börsenpsychologie in der Praxis angeboten, die Aufzeichnung des Webinars finden Sie unter folgendem Link:









Inflation fällt sowohl in Deutschland als auch im Euroraum



Die Teuerungsrate ist weiterhin rückläufig, in Deutschland liegt die vorläufige Inflationsrate laut Statistikern bei 4,5 %, im Euroraum beträgt diese 4,3 %. Im Vormonat betrug die Inflation in Deutschland noch 6,1 Prozent und im Euroraum 5,2 Prozent. Die aktuell niedrige Inflationsrate lässt sich durch den sogenannten Basiseffekt erklären, da der Wegfall des 9-Euro Tickets und des Tankrabatts im letzten Jahr die Inflation zum damaligen Zeitpunkt besonders nach oben drückten. In Spanien hingegen stieg die Inflationsrate von 2,4 auf 3,2 Prozent an, nachdem diese im Juni sogar unter dem 2 % Ziel der Zentralbank lag. Innerhalb der Eurozone fallen die Inflationsraten unterschiedlich aus, in der Slowakei beispielsweise liegt diese bei 8,9 Prozent.







Schott Pharma mit IPO



Seit Donnerstagfrüh sind die Aktien des Mainzer Unternehmens an der Börse handelbar, die Aktie startete mit einem Ausgabepreis von 27 Euro. Am Donnerstagmorgen notierte diese schon bei über 30 Euro, das Unternehmen wird somit mit über 4 Milliarden Euro bewertet. Gleichzeitig haben Sie seit Donnerstag die Möglichkeit, Zertifikate der HSBC auf Schott Pharma zu handeln.







