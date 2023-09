Kalenderwoche 39 - der lettische Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen, Eleving Group, begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 75 Mio. Euro. Der Zinskupon des Bonds, der sowohl im Baltikum als auch in Deutschland angeboten wird, liegt bei 13% p.a. Die Zins-Auszahlung erfolgt dabei vierteljährlich. Das öffentliche Angebot beginnt in Deutschland am 4. Oktober und endet am 20. Oktober 2023. Zudem findet derzeit ein Umtauschangebot an Anleihe-Inhaber der Eleving-Tochter Mogo AS statt. Die Deutsche Rohstoff AG hat ihre neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN DE000A3510K1) indes vollständig im Volumen von 100 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Emission des 7,50%-Bonds war deutlich überzeichnet, so dass die Zuteilung gesondert geregelt werden muss. Aufgrund der erfolgreichen Anleihe-Emission wird die Deutsche Rohstoff AG das ausstehende Volumen ihrer Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN3Q8) in Höhe von 50% ihres Nennbetrags vorzeitig kündigen. Zudem hat die Deutsche Rohstoff AG ihre Prognose für die Jahre 2023 und 2024 erhöht. Gründe dafür seien laut Unternehmen die starke Entwicklung des WTI-Ölpreis und des US-Dollars, eine starke operative Entwicklung und eine beschleunigte Umsetzung des laufenden Bohrprogramms sowie die erhöhte Planungssicherheit aus der erfolgreichen Anleihe-Emission.

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH verzeichnet in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatzrückgang von 9,0% auf 193,8 Mio. Euro (H1 2022: 213,0 Mio. Euro). Neben leicht rückläufigen Absatzmengen sei hierfür vor allem der durch die rückläufige Nachfrage ...

