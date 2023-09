EQS-News: Advanced Bitcoin Technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Bitcoin Technologies AG mit positivem EBITDA und strategischen Fortschritten im 1. Halbjahr 2023



30.09.2023 / 15:15 CET/CEST

Advanced Bitcoin Technologies AG mit positivem EBITDA und strategischen Fortschritten im 1. Halbjahr 2023 Frankfurt am Main, 30. September 2023 - Die Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22) hat im ersten Halbjahr vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2023 erneut ein positives EBITDA auf Gruppenebene erzielt und parallel wichtige strategische Fortschritte, insbesondre in den Bereichen SecPay.io-Vermarktung und Zwangsvollstreckung gegen den ehemaligen Treuhänder der savedroid AG, gemacht. Die ABT-Gruppe hat das erste Halbjahr 2023 erneut mit einem operativen Gewinn (EBITDA, definiert als Gesamtleistung zzgl. sonstige betriebliche Erträge, abzgl. Materialaufwand, Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen) in Höhe von 148 Tsd. Euro (erstes Halbjahr 2022 (Vj.) 134 Tsd. Euro) abgeschlossen. Das positive EBITDA resultierte im Wesentlichen aus Veräußerungsgewinnen von Kryptowährungsguthaben in Höhe von 357 Tsd. Euro (Vj. 520 Tsd. Euro). Die Kryptoguthaben betrugen unter Anwendung der LiFo-Methode und Beachtung der historischen Anschaffungskosten als Wertobergrenze zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2023 insgesamt 8,309 Mio. Euro (nach 8,481 Mio. Euro per 31.12.2022), während der Marktwert zum Bilanzstichtag bei 19,695 Mio. Euro lag und aktuell 18,102 Mio. Euro beträgt. Der Konzernumsatz belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf 5 Tsd. Euro (Vj. 88 Tsd. Euro). Der resultierende Netto-Verlust betrug unter dem Strich -596 Tsd. Euro (Vj. -867 Tsd. Euro) und ist in erster Linie auf die Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von 0,936 Mio. Euro (Vj. 1,224 Mio. Euro) und den gegenzurechnenden latenten Steuerertrag in Höhe von 263 Tsd. Euro (Vj. 352 Tsd. Euro) zurückzuführen. Das Konzern-Eigenkapital reduzierte sich damit zum 30. Juni 2023 auf insgesamt 4,868 Mio. Euro (nach 5,464 Mio. Euro per 31.12.2021), wobei die Eigenkapitalquote 45,1 % (nach 46,4 % per 31.12.2021) betrug. Parallel erzielte die als VT-Wechseldienstleister bei der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) registrierte, 100%ige Konzerntochtergesellschaft savedroid FL GmbH einen bedeutenden Erfolg in der Vermarktung ihres Bitcoin-Payment-Gateways SecPay.io : Seit Mitte Juni 2023 können Privatanleger aus ganz Europa auf GoldSilberShop.de einfach, schnell und sicher mit Bitcoin Gold kaufen. Dank Bitcoin-Preisgarantie von SecPay.io und des vielfach ausgezeichneten Edelmetallangebots von GoldSilberShop.de profitieren Privatanleger von einem neuartigen und seriösen Nutzererlebnis. Weitere SecPay.io-Neukunden sollen in den kommenden Monaten folgen. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet ABT durch den klaren Fokus der Vermarktung von SecPay.io weiterhin eine Verbesserung der Ertragslage. Zudem geht ABT von einer unverändert stabilen Entwicklung der Liquidität aus, da auch relevante Fortschritte auf der rechtlichen Seite erzielt wurden: Im Rahmen der laufenden Zwangsvollstreckung des endgültig rechtskräftigen Urteils des Oberlandesgerichts Köln hat das Landgericht Bonn gegen den ehemaligen ICO-Treuhänder der savedroid AG ein Zwangsgeld in Höhe von 25 TEUR festgesetzt. Für den Fall, dass dieses Zwangsgeld nicht beigetrieben werden kann, hat das Landgericht Bonn ersatzweise für je 200 EUR einen Tag Zwangshaft gegen den ehemaligen ICO-Treuhänder verhängt, was in Summe insgesamt 125 Tagen Zwangshaft entsprechen würde. Die Gegenseite hatte gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt, das Oberlandesgericht Köln hat die Beschwerde zurückgewiesen und ferner die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen. Damit sind die vom Landgericht Bonn festgesetzten Zwangsmaßnahmen endgültig rechtskräftig und werden derzeit mit Hochdruck beigetrieben, um das Zwangsvollstreckungsverfahren zeitnah zu einem positiven Abschluss zu bringen. Der vollständige Konzernhalbjahresabschluss steht auf der Homepage https://www.abt-ag.com im Bereich Investor Relations in der Rubrik Finanznachrichten - Publikationen und Präsentationen zum Download zur Verfügung. Investoren- und Medienkontakt Dr. Yassin Hankir

Vorstandsvorsitzender Advanced Bitcoin Technologies AG

Telefon: +49-(0)69-24009842

E-Mail: ir@abt-ag.com



