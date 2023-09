Anzeige / Werbung

Allerdings weist auch dieser Vorstoß einen Makel auf - an entscheidender Stelle fiel er in sich zusammen.

Es war nur ein kurzes Aufbäumen vor dem Hintergrund der damaligen Nachrichtenlage. Mittlerweile kehrte Ernüchterung ein. Die Kurse haben sich im Cannabis-Sektor beruhigt, auch bei Canopy Growth. Das gibt den Blick frei.

In der ersten September-Hälfte kam es zu zum Teil furiosen Zwischenrallys. Auch Canopy Growth haussierte in beeindruckender Art und Weise. Allerdings weist auch dieser Vorstoß einen Makel auf - an entscheidender Stelle fiel er in sich zusammen. Das hat Canopy Growth nicht exklusiv. Ganz ähnliche Verläufe wiesen auch andere Vertreter aus dem Sektor auf.

Kurzzeitig hatte Canopy Growth die große Chance vor Augen, das markante Widerstandscluster 2,0 US-Dollar / 2,5 US-Dollar aufzubrechen. Die damals zu beobachtende Aufwärtsdynamik nährte entsprechende Hoffnungen. Doch es kam anders. Der Erholung wurde der Stecker gezogen. Aktuell bewegt sich Canopy Growth auf einem deutlich niedrigeren Kursniveau. Und es könnte für die Aktie noch schlimmer kommen…

Canopy Growth bewegt sich unterhalb der eminent wichtigen Unterstützung von 1 US-Dollar. Das bringt die Aktie aus charttechnischer Sicht stark in Bedrängnis und ruft die bisherigen Tiefs bei 0,4 US-Dollar auf den Plan.

Kurzum. Die Euphorie und die damit einhergehende Zwischenrally sind verpufft. Wenn man so will, ist Canopy Growth in die Realität zurückgekehrt und diese heißt ja bereit seit geraumer Zeit Kursschwäche. Aktuell steht ein Test der bisherigen Tiefs zu befürchten. Auf der Oberseite hat der Widerstandsbereich um 2,0 US-Dollar an Relevanz gewonnen. Aber dieser scheint gegenwärtig ohnehin nicht zu erreichen zu sein…

Enthaltene Werte: CA1380351009