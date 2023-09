Besser hätte das Timing nicht sein können. Nike schlug die geringen Gewinnerwartungen der Wall Street deutlich und signalisierte, dass das Ende der Rabattschlacht in Sicht kommt.Nike (US6541061031) wird zum Albtraum der Short-Seller. Erneut jagt der Sportartikelhersteller mit seinen Zahlen die Bären aus ihren Gräben. Die hatten Nike im Vorfeld des Berichts zum 1. Fiskalquartal 2024 stark in den Keller gedrückt. In der Erwartung, dass die Zahlen eine deutliche Kontraktion im operativen Geschäft zeigen. Doch:Nike hält sich ausgezeichnet. ...

