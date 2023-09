München (ots) -Wenn es für ehrliche Selbstkritik auch Punkte geben würde - der MSV Duisburg wäre nicht Letzter. Nach 9 Spielen wieder kein Sieg, trotz bester Chancen nur 0:0 gegen ein müdes Preußen Münster. "Ein Punkt ist mir eigentlich scheißegal", schimpft Duisburgs Kampfmaschine Marvin Knoll über den verlorenen Dreier und sieht die Mannschaft eindeutig in der Bringschuld, nicht den Interimstrainer Vural in der Kritik: "Unser Trainer hat eine gute Arbeit gemacht, hat uns gut vorbereitet. Wenn wir solche Chancen nicht machen, da kannste auch Jürgen Klopp auf der Bank haben. Ist einfach so." Engin Vural auf die Frage, ob er gern als MSV-Cheftrainer weitermachen würde: "Ja, natürlich!" 3:1 geführt, dann noch 3:3 - Viktoria Köln verspielt den 2. Platz in Sandhausen. "Das fühlt sich für mich als Trainer jetzt gerade extrem scheiße an", schimpft Trainer Olf Janßen. Der TSV 1860 beendet sein sein Zwischentief mit dem 2. Erfolg: 1:0 gegen Verl, Löwen-Trainer Jacobacci "Arbeitssieg" spricht von einem Arbeitssieg. Der Ex-Löwen-Trainer Michael Köllner marschiert mit dem FC Ingolstadt durch das 4:0 gegen Ulm gen Aufstiegsplätze, der 3. Sieg in Folge. "Das Geheimnis muss man im Training suchen. Unter der Woche im Training war von mir sehr viel Unzufriedenheit da. Aber am Ende müssen wir am Wochenende funktionieren", erklärt Köllner, der in Jannik Mause einen Torjäger (bereits 7 Treffer) gefunden hat, der, so erneut Köllner, "im Training gut zuhört".Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Samstagsspiele in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Zum Abschluss noch 3 Spiele am Sonntag, ab 13.15 Uhr mit dem Kultduell RW Essen gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden. Am Dienstag geht es dann schon weiter mit der englischen Woche - bereits ab 18.30 Uhr mit der Konferenz und Westfalen-Derby Verl gegen Bielefeld, der TSV 1860 München gastiert in Ulm.TSV 1860 München - SC Verl 1:0Der 2. Sieg in Folge, erneut eine Leistungssteigerung, aber hintenraus Verl wieder zu viel Raum und Zugriff gegeben - der TSV 1860 schließt durch ein Duseltor zum 1:0 wieder ans vordere Mittelfeld an."Verdienter Sieg", bilanzierte Trainer Maurizio Jacobacci, TSV 1860 München: "Es war schon ein Arbeitssieg. Wir haben doch gegen einen guten Gegner gespielt, der Fußball spielen will und kann. Es brauchte wirklich die vollste Konzentration und die größtmögliche Energie, um dieses Spiel nach Hause zu bringen."Jacobacci sah "ein sehr gutes Spiel" seiner Mannschaft, sogar Kilian Ludewig, der das 2:0 komplett freistehend verpasste, bekam ein Lob: "Er wollte einfach liefern, man hat schon gesehen, was für ein Potenzial auch er hat."Trainer Alexander Ende, SC Verl: "Wir waren sicher hier nicht schlechtere Mannschaft. Wir haben es große Teile des Spiels sehr, sehr ordentlich gemacht. Das Ergebnis gibt nicht das her, was das Spiel hergegeben hat - das ist frustrierend für die Jungs."MSV Duisburg - Preußen Münster 0:0Nach 4 Pleiten gut gespielt, aber: beste Chancen vergeben und wieder kein Sieg. Der MSV bliebt nach dem 0:0 gegen Münster Letzter. Preußen steckte das Pokalspiel gegen den FC Bayern sichtbar in den Knochen.Trainer Engin Vural, MSV Duisburg, trotzt dem Chancenwucher mit viel Zuversicht: "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben alles reingeworfen, was wir nach einer Englische Woche in uns hatten. Wir haben sehr viele Chancen kreiert. Das, was man von uns erwarten kann, haben wir zu 100 Prozent hinbekommen. Das Quäntchen hat uns gefehlt. Aber es fehlt nicht mehr viel."Wie Vural seine Zukunft beim MSV sieht: "Erst mal wollen wir das Spiel sacken lassen und den Rest werden wir dann sehen!"Ob Vural Lust hat, Cheftrainer des MSV zu sein, wird er gefragt: "Ja natürlich!""Was soll ich dir sagen, wenn das Ding jedes Mal im Fünfer liegenbleibt und wir nicht in der Lage sind, das Ding mal reinzudrücken." Duisburgs Kampfmaschine Marvin Knoll ärgerte sich beim Chancenwucher über sich und seine Kollegen: "Ein Punkt ist mir eigentlich scheißegal. Das hätte ich die Mannschaft auch verdient, auch in dieser Drucksituation und wie sie damit umgegangen ist."Ob sich Knoll ein klares Bekenntnis zum Trainer Vural wünscht: "Unser Trainer hat eine gute Arbeit gemacht, hat uns gut vorbereitet. Wenn wir solche Chancen nicht machen, da kannste auch Jürgen Klopp auf der Bank haben. Ist einfach so. Da müssen wir nicht schauen, wer an der Seite steht. Wir müssen so ein Spiel auch mal gewinnen.""Wir haben eines unserer schlechtesten Spiele gemacht. Viel zu langsam, viel zu behäbig, hatten kein gutes Paß-Spiel. Da können wir uns bei Max bedanken," analysiert Trainer Sascha Hildmann, Preußen Münster, knallhart: "Das müssen wir besser machen, sonst erleben wir nochmal unser blaues Wunder. Wir müssen schon am Mittwoch ein ganz anderes Gesicht zeigen." Da geht's für den Tabellenvierzehnten gegen Aue.SV Waldhof Mannheim - SC Freiburg II 3:1Diesmal kein Gegentor - dieser Wunsch von Mannheims Trainer Rüdiger Rehm ging nicht in Erfüllung. Aber der Dreier bleibt im Carl-Benz-Stadion. Weil Rehm ein glückliches Händchen hatte und der Nachmittag für Kennedy Okpala eine besondere Geschichte schreibt. Das Mannheimer Eigengewächs leitet mit seinem Treffer zum 2:1 den Sieg ein.Vor einem Monat hat er erst den Profivertrag unterschrieben, jetzt trifft Kennedy Okpala gegen Freiburg II: "Das ist doch ein Traum von jedem, hier eingewechselt zu werden in der Halbzeit, der Trainer sagt: 'Komm Kenny mach' das entscheidende Tor.' Dann kommst du hier rein, vor so einer Kulisse. Ich spiele hier jetzt schon vier Jahre bei Waldhof, kann mich sehr gut identifizieren mit der Mannschaft, mit dem Verein. Jetzt schon etwas Besonderes für mich, mein erstes Profitor geschossen zu haben."Auch Coach Rüdiger Rehm freut sich mit dem 18-Jährigen: "Sowas von gigantisch. Er ist ein Junge von hier, hat die ganze Jugend hier durchlaufen. Er steht am Anfang seiner Karriere, er muss weitermachen, er ist auf einem sehr guten Weg und wir hoffen, dass wir ihn da weiter fördern können."Trainer Thomas Stamm, SC Freiburg II, nach der 4. Niederlage im 5. Spiel: "Es sind Nuancen. Vor allem ist es harte Arbeit, nur harte Arbeit. Auch wenn wir Dienstag schon wieder spielen, müssen wir daran arbeiten."SV Sandhausen - Viktoria Köln 3:3Lange sah es nach einem Sieg für Köln in Sandhausen aus, doch dann gab es den Doppelpack in der Schlussphase. Sandhausen und Köln teilen sich die Punkte. Bereits in der Pause beim 0:2 merkt Trainer Danny Galm, dass er seine Mannschaft aufwecken musste, die auch nach 12 Sekunden das 1:2 macht. Doch auch nach dem 3:1 geben dieSandhäuser nicht auf und drehen mit einem Elfmeter und Shootingstar Meier das Spiel.Trainer Olaf Janßen, Viktoria Köln: "Der Einwurf war eine Fehlentscheidung, aber deswegen müssen wir bei einem Einwurf in der gegnerischen Hälfte nicht das 3:3 kassieren. Davor schon eine dumme Aktion zum Elfmeter. Leistung, Einsatz und Ertrag steht zum wiederholten Male im Ungleichgewicht. Das fühlt sich für mich als Trainer jetzt gerade extrem scheiße an. Wenn man so sorglos damit umgeht, ist es vielleicht aber auch verdient."Sandhausen-Trainer Danny Galm musste seine Mannschaft nach der 1. Halbzeit aufwecken, das fruchtete: "In der Halbzeit haben wir 2 Szenen gezeigt, dann wurde es emotional und lauter. Es ist nicht unverdient, dass wir am Ende noch das 3:3 machen. Wir können fighten, das haben wir gezeigt."Richard Meier macht sein erstes Profitor und dann auch noch ein so Wichtiges: "Ich bin überwältigt von den Emotionen, es ist der Traum eines jeden Stürmers in der Nachspielzeit ein entscheidendes Tor zu machen. Schade, dass es nicht ganz gereicht hat für die drei Punkte. Emotionaler Fight, wie wir nach jedem Rückschlag zurückgekommen sind. Super Teamleistung."FC Ingolstadt 04 - SSV Ulm 4:0Sieben Treffer in acht Spielen. In Jannik Mause scheint der FCI seinen Torjäger gefunden zu haben. Gegen Ulm stand der ehemalige Regionalligaspieler wieder goldrichtig und schießt sich an die Spitze der Torjägerliste. Für seinen Coach Michael Köllner kein Zufall: "Er ist fleißig, hört im Training gut zu. Wenn man die Bereitschaft fürs Toreschießen hat und das hatte er vorher auch schon auf einem anderen Niveau, dann kann man einen Jungen zum Zünden bringen." Die Schanzer setzen damit ihren Aufwärtstrend fort. Nach Startschwierigkeiten zu Beginn der Saison gelingt dem Team von Michael Köllner der nächste Sieg gegen Ulm, das erste Mal in Köllners Amtszeit gibt es drei Siege in Folge: "Das Geheimnis muss man im Training suchen. Unter der Woche im Training war von mir sehr viel Unzufriedenheit da. Aber am Ende müssen wir am Wochenende funktionieren. Mit der zweiten Halbzeit heute bin ich zufrieden."Trainer Thomas Wörle mit der ersten Niederlage nach fünf Spielen: "Das hat immer einen gewissen Wirkungstreffer. Tut uns, glaube ich, aber gut. Es lief jetzt zuletzt schon gut für uns. Es erdet uns. Heißt für jeden von uns, wir müssen die einfachen Tugenden wieder bringen, wenn wir eine Chance haben wollen."Die 3. Liga live bei MagentaSport - 8. Spieltag:Sonntag, 1. OktoberAb 13.15: Rot-Weiss Essen - Dynamo DresdenAb 16.15: Borussia Dortmund II - SpVgg UnterhachingAb 19.15 Uhr: Erzgebirge Aue - SSV Jahn RegensburgEnglische Woche in der 3. Liga - 9. SpieltagDienstag, 03. OktoberAb 18.30 Uhr Konferenz und ab 18.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: FC Viktoria Köln - FC Ingolstadt, SC Freiburg II - SV Sandhausen, SSV Ulm - TSV 1860 München, 1.FC Saarbrücken - VfB Lübeck, SC Verl - Arminia BielefeldMittwoch, 04. OktoberAb 18.30 Uhr Konferenz, ab 18.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: Jahn Regensburg - SV Waldhof Mannheim, Dynamo Dresden - Hallescher FC, SpVgg Unterhaching - Rot-Weiß Essen, Preußen Münster - Erzgebirge Aue