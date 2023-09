Apple-Anteilseigner wurden zuletzt regelrecht ins Tal der Tränen gestürzt. Denn im Vergleich zum Vorwochenschluss rutschten die Notierungen um 2,05 Prozent an. An zwei der fünf Sitzungen erlitt der Titel Kursverluste. Dabei bedeutete das Minus von 2,34 Prozent am Dienstag für Apple den höchsten Tagesverlust. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende? Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...