Tencent-Aktionäre dürften derzeit tieftraurig sein. Denn im Vergleich zur Vorwoche errechnet sich ein Minus von 2,79 Prozent. An drei der fünf Tage ging es für die Aktie nach unten. Dabei wurde es am Montag mit einem Minus von 2,19 Prozent so richtig fies. Müssen in der kommenden Woche nun weitere Abschläge einkalkuliert werden? Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Der Sicherheitsabstand zur nächsten Unterstützung hat sich nun nämlich ...

