HONGKONG (IT-Times) - Die Lenovo Group hat eine Akquisition angekündigt und erwirbt das japanische Unternehmen FCNT inkl. der Marken arrows und Rakuraku. Die Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065) gab am 29. September 2023 bekannt, die Vermögenswerte von FCNT Ltd., dem Unternehmen hinter den Smartphone-Marken...

Den vollständigen Artikel lesen ...