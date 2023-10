Der neue EQE SUV zählt zu den komfortabelsten Elektroautos am Markt - und beweist in unserem Test zugleich, dass Mercedes-Benz beim Thema Elektromobilität viel richtig macht. Der Start von Mercedes-Benz in die Elektromobilität war holprig. Es ist kein Geheimnis, dass man den EQC 2018 hastig zusammengebaut hat, als allen Beteiligten klar geworden war, dass Elektroautos doch nicht nur ein vorübergehender Hype sind. Herausgekommen ist dabei zwar ein ...

