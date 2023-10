An der Börse ist das Geldverdienen schwieriger geworden. Die Zeiten an denen TINA (There Is No Alternative), also Anlagenotstand bestand und die Zinsen nahe Null notierten, sind vorbei. Investoren ist es nun möglich, den riskanten Aktienmarkt zu meiden und andere Anlageklassen auszuwählen, besonders wenn eine konjunkturelle Abkühlung bevorsteht. Im Freitagshandel hat der DAX eine Aufwärtskorrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...