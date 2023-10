Wochenausblick - Die wichtigsten Termine der ersten Oktoberwoche auf einen Blick

Werbung







Der September gilt unter DAX®-Anlegern als herausfordernder Monat, das Jahresende jedoch als chancenreich. Lassen Sie uns daher zusammen auf die wichtigsten Termine der ersten Oktoberwoche blicken. Im Fokus stehen dabei wie schon in den letzten Wochen die Daten auf konjunktureller Seite.



Montag:



Am Montag starten wir mit zahlreichen Konjunkturdaten in die Woche. Ab 09:15 Uhr werden uns die ersten Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes aus Spanien und Italien erreichen. Weiter geht es dann ab 10:00 Uhr mit der zweiten Veröffentlichung des Einkaufmanagerindizes aus Deutschland. Gegen Nachmittag ziehen dann auch die USA mit der zweiten Veröffentlichung des S&P Einkaufsmanagerindizes für September 2023 nach. Der Einkaufsmanagerindex gilt als wichtiger Wirtschaftsindikator für die Bemessung der Lage der Industrie. Des Weitere erwarten uns am Montag noch die Arbeitslosenquoten für August 2023 aus Italien und der Euro-Zone.









Dienstag:



Der 3. Oktober ist ein besonderes Tag für Deutschland. Vor 33 Jahren am 3. Oktober 1990 trat der Einigungsvertrag in Kraft im Zuge dessen die ehemalige DDR in die Bundesrepublik Deutschland aufgenommen wurde. Seit 33 Jahren ist der "Tag der Deutschen Einheit" nun schon als gesetzlicher Feiertag bundesrechtlich festgelegt. Trotzdem ist am Dienstag ein ganz normaler Handelstag und alle Börsen in Deutschland und der Welt haben regulär geöffnet. Auch wir bei HSBC sind wie gewohnt für Sie erreichbar, sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Noch hervorzuheben sind die Erzeugerpreise des verarbeitenden Gewerbes aus Indien und Zahlen zum Auto-Absatz in den USA. Sonst hält sich der Dienstag bedeckt, zumindest was die Fülle der wirtschaftlich relevanten Termine angeht.









Mittwoch:



Wie der Montag beginnt auch der Mittwoch mit zahlreichen Veröffentlichungen der Einkaufsmanagerindizes, dieses Mal aber für Dienstleistungen im September 2023 unter anderem aus Spanien und Italien. Aus Deutschland, Frankreich, der Euro-Zone und USA erwartet uns am Mittwoch die zweite Veröffentlichung des benannten Einkaufsmanagerindex. Spannend werden auch die kommenden Wirtschaftsindikatoren aus den USA sein, da sie die nächste Zinsentscheidung des FOMC maßgeblich beeinflussen. Mittwochnachmittag ab 16:00 geht es dann weiter mit den Auftragseingängen der Industrie für August 2023 aus den USA.







Donnerstag:



Wie man sehen kann wird der Anfang der Woche noch zum Großteil von Konjunkturdaten geprägt. Am Donnerstag können wir uns dann zum ersten Mal auf Quartalszahlen freuen. Die im MDAX gelistete Gerresheimer AG veröffentlicht am Donnerstag die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals. Der Primärverpackungsspezialist konnte seit Jahresbeginn über 50% an Kurszuwachs verzeichnen. Auf konjunktureller Seite sind insbesondere die Handelsbilanzen aus Deutschland ab 8 Uhr und den USA ab 14:30 Uhr für August 2023 hervorzuheben.







Freitag:



Am letzten Börsenhandelstag der Woche erwarten uns zahlreiche Daten zur Konjunktur. Ab 8 Uhr werden die Auftragseingänge der Industrie in Deutschland für den August veröffentlicht. Neben der Arbeitslosenquote aus Canada, warten zahlreiche Wirtschaftsindikatoren aus den USA auf uns. Darunter die Arbeitslosenquote für den September und die aktuellsten Daten zu den Verbraucherkrediten von August dieses Jahres.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie darüber hinaus auf unserer Homepage. Egal ob brandheiße News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer.







