Für die großen Indizes war es eine Woche der Erleichterung. Nachdem der Monatsanfang von fallenden Kursen geprägt war, kehrten die Aktienmärkte zum Wochenschluss mal wieder ins Grüne zurück.

was aber steckt hinter dieser Erholung? Ein Grund für den Optimismus war bestimmt die Inflationsentwicklung auf beiden Seiten des Atlantiks. Zudem sorgte der leichte Rückgang der Anleiherenditen für Beruhigung. Der wieder erwachte Risikoappetit der Investoren konnte einige der vorherigen Wochenverluste wieder ausgleichen.

Und dies, während die breite Masse gespannt auf den Start der Quartalsberichtssaison Mitte Oktober wartet.

Kupfer, Gold und Silber: Drei Metalle, drei Geschichten!

Kupfer, oft als Barometer der Weltwirtschaft bezeichnet, konnte sich stabilisieren. Die Sorgen über die Nachfrage nach Metallen, insbesondere aus China, drückten den Preis nicht mehr nach unten. Eine Tonne Kupfer kostete zum Ende der Woche am Londoner Metallmarkt etwa 8.100,- USD.

Im Gegensatz dazu hat Gold, das trotz des Anstiegs der Anleiherenditen robust zunächst geblieben war, in der vergangenen Woche signifikante Verluste verzeichnet. Derzeit notiert der Preis des Edelmetalls bei rund 1.850,- US-Dollar gehandelt. Dies sollte auf die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger und die verbesserte Stimmung an den Aktienmärkten zurückzuführen sein.

Silber hingegen hat es arg gebeutelt. Allein am Freitag lag die Differenz zwischen dem Tages-Hoch und Tages-Tief bei rund 6 %. Solche Kursschwankungen sind eher selten, vor allem dann, wenn es keine vernünftig nachvollziehbare Begründungen gibt. Einige Silberwerte in Kannada konnten aber trotz der hohen Silberpreis-Verluste am Freitag dennoch positiv performen!

Ausblick auf die kommende Woche!

Das Hauptaugenmerk wird in der kommenden Woche vermutlich auf dem 6. Oktober liegen, da dann der US-Arbeitsmarktbericht für den September veröffentlicht wird. Darüber hinaus werden die üblichen Beschäftigungsindikatoren im Laufe der Woche veröffentlicht. Zudem wird der finale "PMI'-Indikator für die großen Volkswirtschaften erwartet.

Bemerkenswert ist aber auch, die Rede vom Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, die er am Montag abhalten wird. Während Börsen in China aufgrund des Nationalfeiertags die ganze Woche geschlossen bleiben, wird Hongkong nur am Montag pausieren.

Fazit:

Es war eine Woche voller Höhen und Tiefen, aber letztlich kehrte ein Hauch von Optimismus auf die globalen Märkte zurück. Sogar trotz des arg gebeutelten Silberpreises konnten einige Silberaktien in Kanada am Freitag noch teilweise deutlich zulegen, wie beispielsweise Vizsla Silver oder MAG Silver. Wie die kommende Woche sich entwickeln wird, bleibt spannend, insbesondere mit Blick auf den US-Arbeitsmarkt und die anstehende Quartalsberichtssaison.

