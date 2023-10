Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots) -



Die Nato reagiert auf den serbischen Aufmarsch an der Grenze zum Kosovo mit einer Verstärkung der KFOR-Truppen. Das ist die richtige Antwort. Vucic muss klargemacht werden, dass jeder Versuch, Territorium zurückzuerobern, zum Scheitern verurteilt ist, und dass er dafür einen hohen politischen Preis bezahlen wird. So ist an einen Beitritt zur EU nicht zu denken, bevor der Konflikt nicht grundsätzlich gelöst ist. Vucic muss begreifen: Zu dem vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell ausgehandelten Normalisierungsabkommen gibt es keine Alternative. Zugleich müssen die Kosovaren jede Provokation unterlassen.



