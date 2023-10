SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD stößt mit der neuen Marke YanWang in das Premium-Segment vor und hat nun den ersten Store in Shanghai eröffnet. Der chinesische Technologiekonzern BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) eröffnet seinen ersten YangWang-Store in Shanghai und will...

Den vollständigen Artikel lesen ...