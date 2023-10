Freiburg (ots) -



Spät, aber klar formuliert dringt jetzt aus der CDU Unmut über die populistischen Reflexe ihres Vorsitzenden. Dieser täte gut daran, sprachlich gemäßigt, in der Sache konsequent zu bleiben - (...) ohne den Boden der Redlichkeit zu verlassen. Kehrt Merz dorthin nicht zurück, ist er der Falsche - aus Sicht seiner Partei und des Landes. Aber was macht Merz? Er bietet dem SPD-Kanzler eine Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik an, um im gleichen Atemzug vorzuschlagen, dass Olaf Scholz die zuständige SPD-Ministerin Nancy Faeser nicht zum Treffen mitbringt. Wieder so ein Knalleffekt - und noch mehr Zweifel, ob der Mann das kann, wofür er da ist. https://www.mehr.bz/khs275m



