Aspermont (ASX:ASP, FWB:00W), der weltweit führende Anbieter von B2B-Mediendienstleistungen für die Rohstoffindustrie, freut sich, den erfolgreichen zeitgleichen Launch der beiden Veranstaltungen The Future of Mining (FOM) und MiningNews Select (MJS) - der bisher größten Veranstaltung von Aspermont - am 18. und 19. September in Perth bekannt zu geben. Diese beiden Veranstaltungen decken sowohl die Betriebs- als auch die Investitionslandschaft in der Bergbauindustrie ab, und ihre Zusammenlegung ermöglicht ein höheres Maß an Zusammenarbeit, Innovation und Interaktion innerhalb der Bergbauindustrie.

Die wichtigsten Punkte:

- Dank einer Rekordnachfrage nahmen über zwei Tage verteilt mehr als 1.300 Teilnehmer an The Future of Mining & MiningNews Select Perth teil; bereits einen Monat vor der Veranstaltung erreichten wir die Kapazität des Veranstaltungsortes.

- Der Launch in Perth brachte Aspermont mehr als 1,2 Millionen $ an neuen Einnahmen.

https://www.future-of-mining.com/perth/en/page/home zog über 1.000 wichtige Interessenvertreter an, um mit Vordenkern und Branchengrößen neue Entwicklungen im Bergbau zu erörtern. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand "Pioneering Progress" durch den Einsatz innovativer Technologien, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und ESG. Zu den Teilnehmern gehörten 30 renommierte Lösungsanbieter, die Branchenriesen wie ABB, CR Powered by Epiroc, Telstra und viele andere repräsentierten. Die inspirierende Pamela Hackett führte den Vorsitz der Veranstaltung, und Bill Johnston, Minister für Bergbau und Erdöl der Regierung von Western Australia, war Hauptredner.

https://miningnewsselect.net/mnsperth/en/page/home bot mit 28 der besten noch unentdeckten Junior-Rohstoffunternehmen mit Schwerpunkt kritische Minerale und Gold außergewöhnliche Investitionsmöglichkeiten, um ihr einzigartiges Wertversprechen vor etwa 200 Investoren zu präsentieren. Jedes Junior-Unternehmen hatte mehr als 10 aussagekräftige 1-2-1-Gespräche mit institutionellen, vermögenden und privaten Anlegern. Die Veranstaltung wurde von Chris Cann, Group Managing Editor von Aspermont, geleitet, und zu den Rednern zählten Entscheidungsträger und Vordenker der Branche wie Liam Twigger von Argonaut sowie Vertreter von Eden Asset Management, Executive ESG, KPMG, Lowell Resources Funds Management und Northern Australia Infrastructure Facility.

Matt Smith, Chief Commercial Officer, sagte dazu:

"Dieser Launch hat unsere Erwartungen übertroffen. Unser Forum für Branchenführer, Experten, Investoren und Innovatoren förderte eine dynamische Atmosphäre der Zusammenarbeit und Inspiration. Mit Blick auf das Jahr 2024 freuen wir uns, eine Weiterentwicklung dieser Veranstaltungsreihe anzukündigen, die sich sowohl auf Innovationen als auch auf den Bergbau für die Energiewende konzentriert. Diese Veranstaltungen, die sowohl in Sydney als auch in Perth stattfinden, markieren einen wichtigen Meilenstein in Aspermonts Engagement, den Rahmen für die Förderung von Innovation und Fortschritt in der Bergbauindustrie zu schaffen."

Zu den geschätzten Kooperationspartnern und unterstützenden Organisationen gehörten die Critical Minerals Association Australia (CMAA), die Critical Minerals International Alliance (CMIA), der West Australian Mining Club (WAMC), Unearthed, der Core Innovation Hub, JP Equity, White Noise Communications und die Association of Mining and Exploration Companies (AMEC).

Zu den Medienpartnern zählten Hot Copper, APAC CIO Outlook, CIM Magazine, Enterprise Viewpoint, Kallanish Steel, Metals and Mining Review, Metals Daily, Mining Frontier, Mining Industry Professionals, MySteel, SteelRadar, The Prospector News, SmartMoneyMatch und Mining Industry Professionals.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

