Mit dem Schlusskurs am Freitag ging für die internationalen Indizes nun bereits der zweite Börsenmonat mit einem negativen Vorzeichen zu Ende. Während der deutsche Aktienindex (DAX) zumindest den Wochenschluss mit einem knappen 15 Punkte Vorsprung positiv bei 15.358 Punkten beenden konnte, gingen die US-Börsen mit teils deutlichen Minuszeichen ins Wochenende. Der Dow Jones verlor in der vergangenen Handelswoche 400 Punkte, der S&P 500 insgesamt 30 Punkte und nur der Nasdaq 100 konnte mit plus 53 ...

