Der saudi-arabische Ölkonzern will ins LNG-Geschäft einsteigen und beteiligt sich dafür mit 500 Mio. $ an dem Flüssiggasunternehmen MidOcean Energy. Außerdem soll die Option bestehen, die Beteiligung an MidOcean aufzustocken. Die Expansion ins LNG-Geschäft macht aus Sicht von SAUDI ARAMCO Sinn. Die Aktie des Ölkonzerns (ISIN: SA14TG012N13) wird an der Saudi Arabian Stock Exchange in Riad gehandelt und läuft aktuell auf das Hoch von Mai 2022 bei 39,41 Riyal zu.



