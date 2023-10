Der drohende Shutdown in den USA wurde vorübergehend abgewendet. Der US-Senat hat einer Vorlage der Kongresskammer für eine Zwischenfinanzierung der Regierungsgeschäfte für weitere 45 Tage zugestimmt. Laut der Bundesagentur für Arbeit (BA) fiel die einsetzende Herbstbelebung am deutschen Arbeitsmarkt im September in diesem Jahr vergleichsweise gering ...

Den vollständigen Artikel lesen ...