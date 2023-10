AMS-Osram-Finanzchef sieht Finanzierungsprobleme gelöst, Gespräch (Finanz und Wirtschaft)Forvia erwartet nach Hella-Übernahme mehr SynergienNovartis: Phase-III-Studie mit Iptacopan hat gesteckte Ziele erreichtUBS legt Rechtsstreit der Credit Suisse mit der Republik Mosambik bei BASF-Chef Martin Brudermüller treibt Trennung von Konzernteilen voran - bis zu zehn Milliarden Euro Volumen (HB) Chaos bei der Postbank: Bafin will Sonderaufpasser zur Deutschen Bank schicken (HB) Fraport-Chef sieht deutsche Flughäfen im Hintertreffen (WamS) Fresenius in der Zwickmühle - Keine Dividende wegen Staatshilfe für Helios? (FAS)Fresenius-Chef will in Deutschland keine Kabi-Fabriken schließen oder verkaufen, Gespräch mit Michael Sen (FAS) Bilfinger-Chef Schulz kauft Aktien für halbe ...

