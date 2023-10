Der DAX (WKN: 846900) hat zum Ende eines enttäuschenden Börsenmonats noch einmal für positive Schlagzeilen gesorgt. Am Donnerstag durchbrach das größte deutsche Börsenbarometer den Negativtrend von fünf Minustagen in Folge und drehte beim Aufwärtstrend von September 2022 wieder nach oben. Am Freitag ging die Erholung weiter, was den DAX zeitweise zurück über die Marke von 15.500 Punkten führte. Die DAX-Bilanz für den Monat September bleibt mit Verlusten ...

