Aktien befinden sich momentan in einer Korrekturphase. Der DAX büßte im September rund 3% ein. Die Hauptursache dafür sind die ansteigenden Anleiherenditen.Sowohl die Zinsen für zwei- als auch zehnjährige US-Bonds erreichten nach der letzten Fed-Sitzung am 20.9. mit 5,2% bzw. 4,6% zwischenzeitlich neue Jahreshöchststände. Obwohl die US-Notenbank von einer Zinserhöhung absah, stellte Fed-Chef Jerome Powell gleichzeitig klar, dass die zuvor erwarteten baldigen Zinssenkungen vorerst nicht kommen werden. Dass die Notenbank derzeit lieber Vorsicht walten lässt, liegt auch am stetig steigenden Ölpreis. Der Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...