BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 8 (9) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 40 (42) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT STRÖER AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 55 (52) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 101 (100) EUR - 'SELL'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 250 (280) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 315 (300) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 38 (36,30) EUR - 'BUY'JEFFERIES STARTET JUNGHEINRICH MIT 'BUY' - ZIEL 39 EURJEFFERIES STARTET KION MIT 'BUY' - ZIEL 48 EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 183 (203) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 16,70 (18) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 31 (32) EUR - 'NEUTRAL'RBC SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 160 (185) EUR - 'SECTOR PERFORM'RBC ...Den vollständigen Artikel lesen ...