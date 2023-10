Der DAX startet ohne Impulse in die neue Handelswoche. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der deutsche Leitindex bei 15.410 Zählern 0,2 Prozent höher. Die Vorgabenseite ist dünn: An der Wall Street verpuffte am Freitag ein Erholungsversuch und Dow Jones und S&P 500 schlossen im Minus. In China bleiben die Börsen wegen der "Golden Week" geschlossen. Am Dienstag jährt sich hierzulande der "Tag der deutschen Einheit". Zwar sind die Börsen geöffnet, der Handel dürfte feiertagsbedingt allerdings ...

