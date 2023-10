Die voestalpine schließt die Produktion am Standort Fürstenfeld. Ein Teil der Produktion wird bis zum März 2024 aus Fürstenfeld an den Standort in Bruck/Mur verlagert. Die Abwanderung der europäischen Photovoltaik-Industrie nach China sowie zuletzt die in Folge des Russland-Ukraine Kriegs massiv gestiegenen Energiepreise in Österreich hätten zu übermäßigen Kostensteigerungen und negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Standort Fürstenfeld geführt, heißt es. Die in Fürstenfeld produzierten Sägedrähte für die Photovoltaik-Industrie seien damit nicht mehr international konkurrenzfähig. Die Fertigung müsse daher bis Ende des Jahres eingestellt werden. Die Fortführung der ...

