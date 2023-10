FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax startet am Montag hoffnungsvoll in den Oktober. Gestützt darauf, dass sich im US-Haushaltsstreit in letzter Sekunde wieder ein vorläufiger Kompromiss gefunden hat, legte der Dax im frühen Handel 0,48 Prozent auf 15 460,87 Zähler zu. Für den MDax ging es sogar um 0,81 Prozent auf 26 287,22 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich mit einem halben Prozent im Plus.

Der Dax könnte also auf zuletzt zwei Erholungstage einen dritten Gewinntag folgen lassen. Börsianern zufolge bringt es vorübergehend etwas Erleichterung, dass eine drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung bis Mitte November vertagt wurde. Demokraten und Republikaner hatten sich am Wochenende im Repräsentantenhaus auf einen Übergangsetat geeinigt, was am Montag auch an den New Yorker Börsen einen positiven Handelsstart erwarten lässt.

Laut den Experten der ING Bank richten sich die Blicke nun auf Kommentare von US-Notenbankern, die am Montag erwartet werden. Unter anderem werde deren Chef Jerome Powell an einer Diskussionsrunde teilnehmen, in der es neue Eindrücke zur künftigen Geldpolitik geben könne. "Die Zinsaussichten bleiben in den nächsten Wochen das A und O der Märkte", sagte ein Marktbeobachter. Auch Einkaufsmanagerindizes, darunter der ISM-Index für die US-Industrie, werden zu Wochenbeginn am Markt als relevant bezeichnet./tih/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145