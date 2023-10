So startet der DAX in die neue Handelswoche. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von CA Immo und Deutsche Börse. Der Dax startet am Montag hoffnungsvoll in den Oktober. Gestützt darauf, dass sich im US-Haushaltsstreit in letzter Sekunde wieder ein vorläufiger Kompromiss gefunden hat, legte der Dax im frühen Handel 0,48 Prozent auf 15 460,87 Zähler zu. Für den MDax ging es sogar um 0,81 Prozent auf 26 287,22 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex ...

