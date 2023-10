München (ots) -3,78 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 15,1 Prozent, waren gestern dabei, als die ARD mit "Babylon Berlin" in die vierte Staffel startete. Und auch durch vier Folgen hindurch konnte die Serie das hohe Niveau bis in die Nacht hinein halten: Der Marktanteil des Auftaktabends lag bei 14,7%. Aber nicht alle wollten bis zum Sonntagabend warten und haben sich die neuen Folgen bereits vorab in der ARD Mediathek angeschaut. Dort ist die vierte Staffel seit vergangenem Freitag abrufbar und verzeichnete bisher mehr als 1,5 Millionen Aufrufe.Die Vorfreude auf "Babylon Berlin" war bereits in den letzten Monaten groß. So sind die ersten drei Staffeln, die seit Anfang August in der ARD Mediathek zur Einstimmung bereitstehen, fast sechs Millionen mal aufgerufen worden. Als Extra für alle Fans der Serie und ihrem unverwechselbaren kultigen Sound gab es nach dem binge watching der ersten vier Folgen on top noch den Mitschnitt eines ganz besonderen Konzertevents: "Babylon Berlin in Concert" verfolgten ab 23:35 Uhr 670.000 Zuschauer, in der Mediathek wurden bislang etwa 250.000 Abrufe verzeichnet.Vier weitere Folgen strahlt Das Erste heute, Montag, 2. Oktober ebenfalls um 20:15 Uhr aus. Jeweils zwei Folgen sind am 3. und 4. Oktober gegen 22:00 Uhr zu sehen. Und alles inklusive des Konzerts selbstverständlich in der ARD Mediathek.Mit "Babylon Berlin" haben die ARD und ihre Partner eine Marke von internationalem Format und großer Strahlkraft etabliert. Die vierte Staffel ist ein echtes Meisterwerk - in grandiosen, schillernden Bildern erzählt und mit herausragenden Schauspielern besetzt. Als Autoren der neuen Staffel fungieren Achim von Borries, Bettine von Borries, Henk Handloegten, Khyana El Bitar und Tom Tykwer. Die Bücher dazu beruhen auf Volker Kutschers Roman "Goldstein". Die Regie liegt wie bisher bei Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer. In den Hauptrollen kehren Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter auf die Bildschirme zurück. Neben ihnen sind zahlreiche Schauspieler aus den ersten Staffeln wieder mit von der Partie, darunter Benno Fürmann, Lars Eidinger, Hannah Herzsprung, Christian Friedel, Udo Samel, Godehard Giese, Fritzi Haberlandt, Karl Markovics, Jördis Triebel, Ronald Zehrfeld, Meret Becker, Hanno Koffler, Martin Wuttke, Trystan Pütter und Saskia Rosendahl. Neu im Darsteller-Ensemble von Staffel Vier sind u.a. Mark Ivanier in der Rolle Goldstein, Barbara Philipp, Moisej Bazijan, Ronald Kukulies, Thomas Arnold, Lenn Kudrjawizki, Hannes Wegener, Hans-Martin Stier und Max Raabe."Babylon Berlin" ist eine Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, Sky und Beta Film. Verantwortlich auf Seiten der ARD sind Christine Strobl, Thomas Schreiber, Christoph Pellander und Carolin Haasis, für Sky Deutschland sind es Marcus Ammon, Frank Jastfelder und Lucia Vogdt. Produzenten für X Filme sind Stefan Arndt, Uwe Schott und Michael Polle, Koproduzenten für Beta Film sind Jan Mojto, Dirk Schürhoff und Moritz Herzogenberg. Die aktuelle Staffel wurde gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Film- und Medienstiftung NRW sowie dem German Motion Picture Fund.Wenn Sie Interesse an Interviews haben oder weitere Informationen benötigen, melden Sie sich bitte gerne bei der Presseagentur JUST PUBLICITY.Die Pressemappe zur 4. Staffel und den Trailer zum Embedden finden akkreditierte JournalistInnen im Presseservice (https://presse.daserste.de) zum Download.O-Töne und Radio-Kits finden akkreditierte Journalisten in der Datenbank von ARD TVAudio, die im Presseservice (https://presse.daserste.de/) direkt verlinkt ist.Fotos erhalten Sie unter www.ard-foto.deWeitere Informationen zu "Babylon Berlin" online unter https://www.daserste.de/babylonberlinPressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089 558944-898, E-Mail: Lars.Jacob@ard.deCarina Hoffmeister, ARD DegetoTel.: 069/1509-331, E-Mail: Carina.Hoffmeister@degeto.deRegine Baschny, JUST PUBLICITY GmbHTel.: 089/202082-60, E-Mail: r.baschny@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5616248