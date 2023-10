Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag mit Kursgewinnen beendet und damit den dritten Gewinntag in Serie verbucht. Der österreichische Leitindex ATX gab zwar in den letzten beiden Handelsstunden einen Teil seiner Verlaufsgewinne wieder ab, ging aber dennoch um solide 0,52 Prozent fester auf 3.168,13 Punkten ins Wochenende. Der breiter gefasste ATX Prime verbuchte ein Plus von 0,39 Prozent auf 1.596,65 Zähler. Im Fokus des Handelstages standen wichtige Preisdaten aus den USA und der Eurozone, die maßgeblichen Einfluss auf die weiteren geldpolitischen Entscheidungen der Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks haben. Preiszahlen aus der Eurozone sorgten für gute Marktstimmung - sie zeigten, dass die Inflation ...

