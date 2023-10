Die Aktie von Fresenius dehnt zu Wochenbeginn ihre Korrekturbewegung merklich aus und rangiert klar am DAX-Ende. Frische Verkaufsgerüchte rund um die Kinderwunschklinik Eugin werden von der Angst vor einem Dividenden-Ausfall im kommenden Jahr überschattet. Denn wegen Staatshilfe für die Klinikkette Helios könnte diese entfallen.So hat Dow Jones News am Wochenende berichtet, dürfe Fresenius wegen in Anspruch genommener staatlicher Energiehilfen für das Jahr 2023 möglicherweise weder eine Dividende ...

