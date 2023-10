Rheinfelden (ots) -Neu: Valverde Magen-Darm mit Schafgarbenkraut-TrockenextraktMagen-Darm-Beschwerden sind keine Seltenheit. Im Gegenteil: In vielen Ländern zählen sie, neben Kopf- und Rückenschmerzen, zu den typischen Volksleiden. Ob Krämpfe, Blähungen oder Völlegefühl - Beschwerden im Bauchraum schlagen nicht nur auf die Stimmung, sie können manchmal auch den Alltag stark einschränken. Ab dem 01. Oktober 2023 steht gegen leichte, krampfartige Magen-Darm-Beschwerden das pflanzliche Neuprodukt der Traditionsmarke Valverde zur Verfügung: Valverde Magen-Darm.Bauchkrämpfe? Dafür ist ein Kraut gewachsenBei vielen aufkommenden Magen-Darm-Beschwerden ist die Phytotherapie (Pflanzenheilkunde), die auf pflanzliche Wirkstoffe setzt, eine bewährte Methode. Besonders pflanzliche Arzneimittel mit Schafgarbe sind eine gute Wahl, um Magen-Darm-Symptome wie Völlegefühl, Blähungen oder leichte Magen-Darm-Krämpfe sanft zu lindern und das Wohlbefinden sanft zu steigern. Bewährt haben sich sogenannte Monopräparate, die nur einen pflanzlichen Wirkstoff enthalten - wie z. B. Valverde Magen-Darm mit dem Wirkstoff 100 % Schafgarben-Trockenextrakt. Das Schafgarbenkraut enthält viele medizinisch wirksame Inhaltsstoffe wie z. B. ätherisches Öl, Bitterstoffe und Flavonoide. Sie lassen die Schafgarbe zu einer besonderen Heilpflanze werden, der traditionsgemäss krampflösende Eigenschaften zugeschrieben werden.Heilpflanzenexpertise aus der Apotheke oder DrogerieValverde Magen-Darm kommt zur symptomatischen Behandlung von leichten, krampfartigen Magen-Darm-Beschwerden, einschliesslich Völlegefühl und Blähungen, zum Einsatz und ist exklusiv in der Apotheke oder Drogerie erhältlich. Die praktischen Filmtabletten können ganz einfach mit ausreichend Flüssigkeit eingenommen werden.- Pflanzliches Arzneimittel- Bei leichten, krampfartigen Magen-Darm-Beschwerden- Bei Völlegefühl und Blähungen- Mit 100 % Schafgarbenkraut-Trockenextrakt als pflanzlicher Wirkstoff- Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet- In zwei Packungsgrössen (30 und 60 Filmtabletten) erhältlichValverde Magen-Darm ist ab Oktober 2023 exklusiv in Apotheken und Drogerien erhältlich.Mehr Informationen über die pflanzlichen Arzneimittel von Valverde auf www.valverde.ch.Pflichttext für Printmedien:Valverde® Magen-Darm, Filmtabletten: Zur symptomatischen Behandlung bei leichten, krampfartigen Magen-Darm-Beschwerden, sowie bei Völlegefühl und Blähungen.Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 RheinfeldenPflichttext für Online-Medien:Valverde® Magen-Darm, Filmtabletten: Zur symptomatischen Behandlung bei leichten, krampfartigen Magen-Darm-Beschwerden, sowie bei Völlegefühl und Blähungen.Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 RheinfeldenPressekontakt:Ansprechpartnerin: Marlene StroopE-Mail: m.stroop@yupik.deOriginal-Content von: Sidroga AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096825/100911910