Frankfurt (ots) -- Torbica übernimmt nach erfolgreichem internen Werdegang Aufgaben als Chief Risk, Technology & Operations Officer- Wechsel im Vorstand ist Abschluss einer langfristig vorbereiteten NachfolgeplanungDer Aufsichtsrat der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG hat Gordan Torbica (47) mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 als Chief Risk, Technology & Operations Officer in den Vorstand der Bank berufen. In dieser Funktion folgt er auf Robert Sprogies (60), der nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit aus dem Vorstand ausscheiden, aber der Bank weiterhin als Bereichsleiter für Risiko und Kredit zur Verfügung stehen wird. Der Wechsel erfolgt im Zuge einer langfristig vorbereiteten Nachfolgeplanung.Gordan Torbica ist Diplom-Kaufmann und nach Stationen bei Unternehmensberatungen und einer Privatbank seit dem Jahr 2011 bei Hauck Aufhäuser Lampe. Dort war Torbica zuletzt als Generalbevollmächtigter in den Funktionen Chief Operations Officer / Chief Risk Officer (COO / CRO) tätig. Er verfügt über fundierte Kenntnisse des Risikoprofils, der Prozesse und der IT der Bank und leitete diverse strategische Veränderungsprojekte. So war Torbica unter anderem als Programmleiter für die erfolgreiche Integration von Hauck & Aufhäuser und Bankhaus Lampe verantwortlich und sorgte für die reibungslose Zusammenführung der IT-Landschaften beider Häuser. Zu seinen künftigen Aufgaben gehören weiterhin strategische Projekte, der Ausbau von zukunftsweisenden Bankprozessen und einer modernen IT sowie die Verantwortung für die Risikobereiche des Bankhauses.Robert Sprogies ist seit dem Jahr 2002 für das Bankhaus tätig, wo er neben der Leitung des Corporate Secretary zeitweise auch die Bereiche Legal, Compliance, Human Resources, Public Relations & Marketing sowie Special Clients geführt hatte. Seit September 2019 ist er Mitglied des Vorstands und unter anderem verantwortlich für die Abteilungen Finance, Credit, Risk, Compliance, Inhouse Consulting, IT-Management und Operations.Wolfgang Deml, Aufsichtsratsvorsitzender der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG: "Gordan Torbica verfügt über eine hervorragende fachliche Expertise und tiefgreifende Kenntnisse über die Strukturen und Prozesse bei Hauck Aufhäuser Lampe, nicht zuletzt durch seinen langjährigen Werdegang in unserem Bankhaus. Dies qualifiziert ihn bestens für seine anstehenden Aufgaben als Vorstandsmitglied. Zugleich bedanken wir uns vielmals bei Robert Sprogies für seine Leistungen. Er hat maßgeblich zu der erfolgreichen Entwicklung von Hauck Aufhäuser Lampe in den vergangenen Jahren beigetragen."Michael Bentlage, Vorsitzender des Vorstands der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG: "Gordan Torbica hat in den vergangenen 12 Jahren eine beispiellose Karriere bei Hauck Aufhäuser Lampe absolviert und wesentliche Funktionen in unserem Bankhaus verantwortet. Umso mehr freuen wir uns, mit Gordan Torbica einen idealen Nachfolger für Robert Sprogies gefunden zu haben und wünschen ihm für die anstehenden Aufgaben viel Erfolg. Ebenso findet mit dem Wechsel eine langjährig vorbereitete Nachfolgeregelung ihren erfolgreichen Abschluss. Wir bedanken uns bei Robert Sprogies für die hervorragende Arbeit, die er als Vorstandsmitglied für Hauck Aufhäuser Lampe geleistet hat, und freuen uns sehr, dass wir auch künftig auf seine Erfahrung und sein Know-how zählen können."