Linz (www.anleihencheck.de) - Ende letzter Woche wurden die Inflationsziffern mit großer Aufmerksamkeit erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Allgemein sei ein spürbarer Rückgang der Teuerung prognostiziert worden. Deutschland und Belgien hätten mit deutlich rückläufigen Ziffern überrascht, in Spanien hingegen sei die Inflation wieder angestiegen. Auch Italien habe am Freitag mit 5,7% eine leicht höhere Ziffer ausgewiesen, in Frankreich sei sie leicht auf 5,6% gesunken. Erfreulich sei die Inflationsziffer der Eurozone ausgefallen, die sich von 5,2% im August auf aktuell 4,3% - und somit noch etwas besser als erwartet - reduziert habe. Da auch bei der Kernziffer langsam Entspannung ersichtlich werde, könnte der Zinsgipfel der EZB doch erreicht sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...