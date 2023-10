Die beste Nachricht zum heutigen Wochenstart dürfte aus Sicht vieler Börsianer sein, dass der September endlich vorbei ist. Zum Start in den neuen Monat könnte die doch noch geglückte Abwendung eines Regierungsstillstands in den USA beflügeln. Charttechnisch sieht es beim DAX aber nach einer Fortsetzung der Korrektur aus.02. Oktober 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Aussicht auf anhaltend hohe Zinsen und enttäuschende Konjunkturdaten haben die Aktienmärkte in der vergangenen Woche erneut unter ...

